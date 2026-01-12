Bob i convocati dell’Italia per Altenberg Ultima tappa prima delle Olimpiadi per il team Baumgartner

Ecco l'introduzione richiesta: Il team Baumgartner ha annunciato i convocati italiani per la tappa di Altenberg, ultima prova della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob prima delle Olimpiadi. L'evento si svolgerà tra il 17 e il 18 gennaio, rappresentando un importante momento di preparazione e valutazione in vista della competizione olimpica.

Nel prossimo fine settimana, tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, si disputerà ad Altenberg la settima e ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob. Sulla pista tedesca andranno in scena le gare conclusive del percorso di qualificazione olimpica verso gli imminenti Giochi di Milano Cortina 2026, che rappresentano il vero grande obiettivo dell’intera stagione. Il direttore tecnico della Nazionale italiana Maurizio Oioli ha convocato cinque atleti per la tappa finale del circuito maggiore ad Altenberg: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti e Josè Delmas Obou. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bob, i convocati dell’Italia per Altenberg. Ultima tappa prima delle Olimpiadi per il team Baumgartner Leggi anche: Skelton, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: torna Valentina Margaglio ad Altenberg Leggi anche: Bob, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Winteberg: Baumgartner insegue il podio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bob, i convocati dell’Italia per Altenberg. Ultima tappa prima delle Olimpiadi per il team Baumgartner - Nel prossimo fine settimana, tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, si disputerà ad Altenberg la settima e ultima tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it

Cinque assessori convocati da Valditara per i tagli agli istituti: Sinistra Italiana denuncia disparità nel dimensionamento scolastico. #Politica - facebook.com facebook

I convocati di Bollini per #Italia #Spagna #under19 Spiccano 2 bianconeri, ecco chi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.