Smog elettromagnetico | Nessuna lotta ideologica Chiediamo solo tutele

In molte città, si torna a discutere delle emissioni elettromagnetiche e dei loro effetti su salute e ambiente urbano. È importante affrontare il tema con un approccio equilibrato, valutando le evidenze scientifiche e promuovendo tutele adeguate per la comunità. La questione richiede attenzione e un dialogo basato su dati concreti, al fine di garantire un ambiente più sicuro per tutti.

A Magenta si riaccende il confronto sul tema delle emissioni elettromagnetiche e del loro impatto sulla salute e sull' ambiente urbano. A riportare la questione al centro dell'attenzione è il Comitato a tutela dall'elettromagnetismo, che ha illustrato le proprie posizioni attraverso la portavoce, la professoressa Filomena Battipaglia, già docente di Letteratura Italiana all'istituto Einaudi e al liceo classico Quasimodo. Il comitato chiarisce di non voler assumere un atteggiamento ostile nei confronti del progresso tecnologico. L'obiettivo è quello di promuovere una gestione più consapevole e responsabile delle infrastrutture, mettendo al primo posto il benessere dei cittadini e la salvaguardia del territorio.

