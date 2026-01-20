L’Accordo tra l’UE e il Mercosur solleva preoccupazioni tra gli agricoltori italiani, in particolare quelli campani. La CIA Campania richiede tutele concrete per proteggere il territorio e le attività agricole locali. La protesta a Bruxelles rappresenta una richiesta di garanzie che salvaguardino gli interessi degli agricoltori, in un contesto di crescente attenzione alle implicazioni di tali accordi commerciali sulla produzione nazionale.

CIA Agricoltori Italiani è oggi a Bruxelles con una propria delegazione per protestare contro l’Accordo UE–Mercosur e chiedere garanzie concrete e vincolanti a tutela del mondo agricolo europeo. CIA Campania esprime pieno sostegno all’iniziativa nazionale e rilancia l’allarme sugli effetti che l’intesa rischia di produrre sull’agricoltura campana. “La mobilitazione di oggi a Bruxelles”, dichiara il Commissario regionale di CIA Campania, Carmine Fusco, “rappresenta anche la voce degli agricoltori campani, che chiedono rispetto e regole uguali per tutti. Non possiamo accettare che il nostro sistema agricolo venga messo sotto pressione da un accordo che non garantisce una reale reciprocità”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accordo UE–Mercosur, CIA Campania: “Chiediamo tutele concrete per gli agricoltori”

Accordo UE–Mercosur, CIA Campania: “Oggi CIA a Bruxelles, la Campania chiede tutele vere”.Oggi, la delegazione di CIA Agricoltori Italiani è a Bruxelles per esprimere le proprie preoccupazioni sull’Accordo UE–Mercosur.

Accordo UE–Mercosur, CIA Campania: “Oggi a Bruxelles, la Campania chiede tutele vere”.Oggi a Bruxelles, la CIA Campania rappresenta gli agricoltori italiani per esprimere preoccupazioni sull’Accordo UE–Mercosur.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mercosur: Cia manifesta a Strasburgo il 20 gennaio. Accordo solo a nostre condizioni; Accordo Ue-Mercosur, Cia agricoltori: sì solo con regole e controlli a tutela del Made in Italy; Accordo UE-Mercosur, via i dazi sul 91% degli scambi; Accordo Ue Mercosur, Cia non ci sta. Accetteremo il protocollo solo alle nostre condizioni.

Accordo Ue-Mercosur, Cia: tutele vere per tutti i prodotti non solo per eccellenze marchi Igt - Cia agricoltori italiani è a Bruxelles con una propria delegazione per protestare contro l'Accordo UE-Mercosur e chiedere garanzie concrete e vincolanti a tutela del mondo agricolo europeo. Cia Campan ... msn.com

Mercosur, la protesta degli agricoltori a Strasburgo: Senza reciprocità l’agricoltura europea è a rischio - Sul fronte risicolo, pesa anche la concorrenza sui mercati esteri: nel 2024 l’Italia ha prodotto 1.448.760 tonnellate di riso, con esportazioni pari a 680 milioni di euro intra-Ue e 187 milioni ... laquilablog.it

La foto della "Protesta dei Trattori" per l'accordo Mercosur attraversa Rieti - 19 gennaio 2026 - facebook.com facebook

Dal #PacchettoVino #Ue all’accordo (firmato) #Ue - #Mercosur: lo stato dell’arte secondo #StudioGiuri. La sintesi di due misure che impatteranno in maniera profonda, nei prossimi anni, sul #vino e sull’ #agroalimentare d’ #Italia e d’ #Europa x.com