Cop 30 in Brasile Tajani | Impegnati in lotta a cambiamento climatico senza visione ideologica – Il video
(Agenzia Vista) Brasile, 06 novembre 2025 L'Italia è sempre impegnata nella lotta contro il cambiamento climatico, ma sempre partendo da una visione "pragmatica e non ideologica". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi nella città brasiliana di Belem, alla vigilia del vertice dei capi di Stato e di governo che precede la Cop30. "Siamo sempre impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico, tenendo sempre presente che ogni azione deve prendere in considerazione l'aspetto sociale e la presenza dell'uomo", ha detto Tajani. Una posizione che "abbiamo fatto capire anche a Bruxelles, avendo ottenuto risultati molto positivi per il nostro Paese, le imprese, l'agricoltura e l'industria". 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Il Ministro Tajani in missione in Brasile per il “Vertice di Belem” sul clima, alla vigilia della CoP30 - X Vai su X
100 MORTI PER TAJANI E VANCE SONO UNA SCARAMUCCIA "Una scaramuccia". Il nostro ministro degli Esteri, Tajani, e il vice presidente americano Vance hanno definito così i bombardamenti israeliani avvenuti questa notte a Gaza. Una scaramuccia. Pe - facebook.com Vai su Facebook
Cop 30 in Brasile, Tajani: Impegnati in lotta a cambiamento climatico senza visione ideologica - (Agenzia Vista) Brasile, 06 novembre 2025 L'Italia è sempre impegnata nella lotta contro il cambiamento climatico, ma sempre partendo da una visione "pragmatica e non ideologica". Riporta quotidiano.net
Cop30 al via, a Belém arrivano i leader - L'avvio ufficiale è previsto per il 10 novembre ma tra oggi e domani capi di Stato e di Governo o loro rappresentanti si radunano in Brasile. Scrive adnkronos.com
Altro che jet, a Belém sono le navi a inquinare: occhi puntati su yacht di Lula e crociere italiane - Tra tante incongruenze anche le emissioni delle barche giunte fin qui (dall'Italia) per ... Da repubblica.it