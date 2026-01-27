Skipper napoletano morto in barca la perizia | Inalazione di acido solfidrico

La morte di Giovanni Marchionni, 21 anni, a bordo di uno yacht nel porto di Portisco, è stata causata dall’inalazione di acido solfidrico, secondo la perizia. L’incidente si è verificato lo scorso 8 agosto e ha portato a una valutazione dettagliata delle cause del decesso. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli accurati durante le operazioni in ambienti marittimi.

Sarebbe stato causato dall'inalazione di acido solfidrico il decesso di Giovanni Marchionni, 21enne di Bacoli trovato morto lo scorso 8 agosto a bordo di uno yacht ormeggiato nel porto di Marina di Portisco, a Olbia. È quanto emerge dalla perizia disposta dalla Procura di Tempio Pausania e.

