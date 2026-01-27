Bacoli Giovanni morto sullo yacht | ipotesi intossicazione da acido solfidrico

La morte di Giovanni Marchionni, 21 anni di Bacoli, avvenuta a bordo di uno yacht nel porticciolo di Portisco in Sardegna, potrebbe essere attribuita a un’intossicazione da acido solfidrico. La procura sta indagando sulle cause di questo decesso, ancora da chiarire. Le analisi e le verifiche sono in corso per comprendere le circostanze di questo episodio e accertare eventuali responsabilità.

Sarebbe stata una intossicazione da acido solfidrico la causa del decesso di Giovanni Marchionni, il 21enne di Bacoli trovato morto l'8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco, in Sardegna. È quanto emerge da indiscrezioni trapelate nelle ultime ore in merito agli esiti dell'autopsia. Secondo quanto si apprende, la morte del giovane skipper sarebbe riconducibile all'inalazione di un potente gas tossico, estremamente pericoloso anche a basse concentrazioni. Le conclusioni emergerebbero dalla relazione autoptica e dagli esami tossicologici e istologici, depositati nei giorni scorsi presso la Procura di Tempio Pausania.

