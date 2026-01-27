Sinner e Musetti in campo l' Italia sogna un derby storico a Melbourne

L'articolo presenta la situazione attuale degli azzurri nel torneo di Melbourne, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in campo contro avversari di rilievo. È un momento importante per il tennis italiano, che spera di ottenere buoni risultati e mantenere alta la propria rappresentanza nel torneo internazionale. Qui troverai aggiornamenti sulle partite e le prospettive degli atleti italiani in questa competizione.

AGI - Domani tornano in campo gli azzurri: Jannik Sinner contro Ben Shelton (non prima delle 09.00 ora italiana) e Lorenzo Musetti con Novak Djokovic (non prima delle 04.30). I due azzurri, che già lo scorso anno agli Us Open sono stati protagonisti del derby più avanti nel tabellone in uno slam - quarti di finale, vinti per la cronaca da Sinner 6-1 6-4 6-2 - scendono in campo con l'obiettivo di aggiornare quel primato e sfidarsi in semifinale all'Australian Open venerdì prossimo. Scongiurato il rischio caldo per Jannik Sinner. Il n.2 del mondo e campione in carica da due anni a Melbourne arriva alla sfida con Shelton dopo aver superato agli ottavi un altro italiano, Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner e Musetti in campo, l'Italia sogna un derby storico a Melbourne Approfondimenti su Sinner Musetti Sinner al terzo turno a Melbourne, Musetti batte Sonego nel derby Nel torneo di Melbourne, Sinner supera il suo avversario al terzo turno, mentre Musetti conquista una vittoria nel derby contro Sonego. Caldo record a Melbourne, Sinner e Musetti si rifugiano indoor: si sogna la semifinale tutta italiana In risposta alle alte temperature a Melbourne, Sinner e Musetti si sono spostati all’interno per continuare il torneo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sinner Musetti Argomenti discussi: Australian Open, Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton: programma e orario tv; Il programma di mercoledì 28 gennaio: quando giocano Sinner e Musetti nei quarti; Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic. Ecco quando giocano i due azzurri; Australian Open, Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic: quando si giocano i quarti. Sinner-Shelton, quarti Australian Open in diretta TV: canale, orario, l’allarme per JannikMercoledì 28 gennaio 2026 il tennista altoatesino affronta lo statunitense: chi vince va contro Musetti o Djokovic, come seguire il match in streaming ... libero.it Australian Open 2026: questa notte in campo Musetti e poi tocca a SinnerOrario dei quarti di finale degli azzurri Musetti-Djokovic 28 gennaio ore 4.00 Sinner-Shelton 28 gennaio ore 9.00 Zverev batte Tien e vola in semifinale Alexander Zverev accede alla semifinale dell'Au ... msn.com Sia Jannik #Sinner che #Musetti e i rispettivi avversari dei quarti ( #Shelton e #Djokovic) si sono tutti allenati intorno all’ora di pranzo. Ovviamente indoor a causa delle temperature proibitive (si sono raggiunti i 45º). Melbourne Park è deserta x.com AO: SINNER E MUSETTI AI QUARTI DI FINALE Jannik Sinner (2) vince l’ennesimo derby contro Luciano Darderi (22) e avanza ai quarti. Nel prossimo match incontrerà Ben Shelton (8). Anche Lorenzo Musetti (5) ha la meglio su Taylor Fritz (9) e raggiunge il - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.