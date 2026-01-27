Caldo record a Melbourne Sinner e Musetti si rifugiano indoor | si sogna la semifinale tutta italiana

In risposta alle alte temperature a Melbourne, Sinner e Musetti si sono spostati all’interno per continuare il torneo. Questa scelta consente ai giocatori di proteggersi dal caldo estremo e di mantenere elevate le prestazioni. L’evento si avvicina a una semifinale tutta italiana, mostrando il valore e la tenacia dei tennisti nel rispetto delle condizioni climatiche.

Melbourne stringe i denti sotto una morsa di caldo eccezionale e anche il tennis è costretto a cambiare pelle. La città australiana vive giorni al limite, con il termometro che ha sfondato quota 46 gradi, spinto da raffiche roventi provenienti dall’interno dell’isola-continente. In uno scenario così estremo, la parola d’ordine è diventata una sola: prudenza. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti l’hanno interpretata allo stesso modo, scegliendo di rifugiarsi al coperto per preparare i rispettivi impegni. Le porte del National Tennis Center, nel cuore di Melbourne Park, si sono chiuse sul sole implacabile, lasciando spazio a sedute di lavoro mirate e ragionate, lontane da condizioni che avrebbero potuto mettere a rischio la tenuta fisica. 🔗 Leggi su Oasport.it

