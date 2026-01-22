Nel torneo di Melbourne, Sinner supera il suo avversario al terzo turno, mentre Musetti conquista una vittoria nel derby contro Sonego. Avanzano anche Darderi, mentre Maestrelli si arrende a Djokovic. Un turno ricco di risultati che testimoniano la crescita dei tennisti italiani nel circuito.

Avanza anche Luciano Darderi, mentre Franceso Maestrelli si arrende a Djokovic MELBOURNE (AUSTRALIA) - Tutto facile per il campione in carica, bene Musetti e Darderi, ma nonostante l'eliminazione applausi anche per Maestrelli. In sintesi questa la giornata degli azzurri impegnati nel tabellone maschile degli Australian Open. Si comincia con l'ultmi a scendere in campo, ovvero con Jannik Sinner che senza problemi accede al terzo turno, imponendosi sull'australiano James Duckwort, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il numero 2 al mondo, campione delle ultime due edizioni del primo slam dell'anno, al terzo turno affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, numero 85 Atp, che, dopo aver eliminato il brasiliano Joao Fonseca (28), si è imposto sul cinese Yibing Wu al quinto set dopo 3 ore e 45 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner al terzo turno a Melbourne, Musetti batte Sonego nel derby

Australian Open 2026, Musetti batte Sonego nel derby e passa al terzo turno. Maestrelli eliminato da DjokovicNella notte tra il 21 e il 22 gennaio agli Australian Open 2026, primo slam della stagione, sono arrivati alcuni risultati significativi per gli italiani.

Musetti vince il derby azzurro con Sonego e accede al terzo turno degli Australian OpenLorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, battendo Lorenzo Sonego in tre set.

