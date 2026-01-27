Silvana Armani, nota stilista, ha superato la paura di essere confrontata con l’eredità di Giorgio Armani. Ora si dedica con attenzione all’alta moda, presentando la sua prima collezione in modo indipendente. Questa evoluzione testimonia il suo percorso di crescita e la volontà di affermarsi con originalità nel settore.

"C'era la paura di restare schiacciata dall'eredità di Giorgio, ma sono ancora qui" confessa Silvana Armani alla vigilia della sua prima prova nell'alta moda e della primissima collezione creata senza lo zio Una sfilata che, senza alcun dubbio, sentirà la mancanza di Giorgio. Silvana Armani, nipote dello stilista, questa sera sarà sotto i riflettori. L’erede del designer presenterà alla Paris Haute Couture la prima collezione realizzata senza lo zio, dopo aver lavorato al suo fianco sulle linee donna per oltre quarant’anni. Nonostante “la paura di rimanere schiacciata da una simile eredità” oggi è ancora “qui”, pronta al debutto nell’alta moda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Silvana Armani, prima “la paura di restare schiacciata dall’eredità di Giorgio”, ora l’alta moda

Approfondimenti su Silvana Armani

Silvana Armani ricorda l'ultima visita allo zio Giorgio e i dettagli del testamento, offrendo uno sguardo sulla sua eredità e sul futuro dell'azienda, che continua a essere guidata dai suoi familiari e dal team di professionisti.

Silvana Armani e Leo Dell’Orco sono stati nominati nuovi responsabili dello stile di Armani, a seguito della recente riorganizzazione dei vertici aziendali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Silvana Armani

Argomenti discussi: Silvana Armani: Sono pronta. Zio Giorgio resta il mio prof ma io leggo il suo stile a modo mio; Silvana Armani prende le redini della maison: Basta con i cappellini. Lui li adorava, io no; Laura Pausini su Sanremo: Mi faceva paura. Conti me lo aveva chiesto più volte in questi anni ma non mi sentivo mai pronta; La prima sfilata firmata Leo Dell’Orco e l’omaggio a Re Giorgio di Ricky Martin, Gianni Morandi e Hudson Williams: Armani sarà eterno.

Silvana Armani, la nipote di Giorgio: «Lo vidi un attimo prima che morisse. Oggi sono pronta per il mio debutto. Il testamento? Ha scritto...Alla vigilia della sua prima collezione di alta moda senza Giorgio Armani, Silvana Armani rompe il silenzio e racconta il passaggio più ... msn.com

Silvana Armani racconta zio Giorgio: Al lavoro lo chiamavo signor Armani. Il testamento? Ha indicato pure a chi dare i cuscini del divanoIn occasione della prima sfilata donna non disegnata dallo stilista, la nipote di Armani alla guida della linea donna racconta la sua vita accanto a una icona assoluta della moda ... today.it

Alla vigilia della sua prima collezione di alta moda senza Giorgio Armani, Silvana Armani rompe il silenzio e racconta il passaggio più delicato della sua vita professionale e personale. Nipote dello stilista, sua collaboratrice per quarant’anni, oggi guida il wom - facebook.com facebook

Silvana Armani prende le redini della maison: "Basta con i cappellini. Lui li adorava, io no" x.com