Silvana Armani ricorda l'ultima visita allo zio Giorgio e i dettagli del testamento, offrendo uno sguardo sulla sua eredità e sul futuro dell'azienda, che continua a essere guidata dai suoi familiari e dal team di professionisti. Un ricordo personale che si inserisce nel contesto di un'imprenditoria italiana di successo, mantenendo viva la memoria di un'icona della moda milanese.

L’impero di Giorgio Armani continua, nel nome di Silvana Armani e Leo Dell’Orco, ma anche di novemila dipendenti – novemila famiglie – che vivono grazie alla visione del Re della Moda, scomparso a Milano il 4 settembre 2025. Lo stilista aveva previsto tutto: Silvana si sarebbe occupata della moda donna, Dell’Orco della moda uomo. Nel suo testamento, ricorda la nipote in un’intervista, ha persino scritto “a chi dare i cuscini del divano”. La precisione come stile di vita, fino alla fine dei suoi giorni. Silvana Armani ricorda lo zio Giorgio. In occasione della Settimana della Moda a Parigi, il 27 gennaio va in scena la prima sfilata non disegnata da Giorgio Armani: a guidare il womenswear, l’Emporio e la haute couture Armani Privé è Silvana Armani, nipote ed erede dello stilista. 🔗 Leggi su Dilei.it

Silvana Armani ricorda l'ultima volta che ha visto lo zio Giorgio: i dettagli del testamento

Silvana Armani e Leo Dell’Orco sono stati nominati nuovi responsabili dello stile di Armani, a seguito della recente riorganizzazione dei vertici aziendali.

Il testamento di Giorgio Armani, terzo uomo più ricco d’Italia, ha attirato grande attenzione.

