In un contesto di rivelazioni, Fabrizio Corona svela segreti legati a Signorini e Mediaset. Le informazioni riguardano aspetti privati, compresi gusti sessuali e scelte di vita, sottolineando la delicatezza di tali temi nel mondo dello spettacolo e dei media. Questa vicenda evidenzia come i segreti possano influenzare il potere e le dinamiche delle aziende coinvolte.

“Signorini ha i segreti del potere. Se escono i segreti del potere, crolla l’azienda. Sono segreti pruriginosi di gusti sessuali, di perversioni, di scelte di vita”. Sono solo alcune delle affermazioni che Fabrizio Corona h a espresso nel corso dell’ultima puntata della sua trasmissione su YouTube, “ Falsissimo ”, andata in onda lunedì 26 gennaio. Nella pubblicazione dell’episodio, il 51enne si sarebbe dovuto attenere alle disposizioni del giudice Roberto Pertile, che lo stesso giorno ha disposto all’ex “Re dei Paparazzi” il divieto di pubblicare, diffondere o condividere “qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente” la reputazione, l’immagine e la riservatezza di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. Un altro ragazzo mi ha mostrato le sue foto porno, gli ha scritto che aveva 18 anni”: le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo

Fabrizio Corona si confronta con Mediaset e Signorini, rivelando nuove chat e dettagli sui segreti dei Berlusconi.

Fabrizio Corona ha annunciato che, per ordine del giudice Roberto Pertile, dovrà rimuovere dal suo sito Falsissimo tutte le informazioni riguardanti Alfonso Signorini.

Argomenti discussi: Corona ignora il tribunale e parla di Signorini e Mediaset: I problemi tra De Filippi e D'Urso e il veto di Marina; Signorini denuncia i colossi del web per non aver rimosso i video di Corona; Antonio Medugno contro Alfonso Signorini, sa bene cosa m'ha fatto: la versione sulla serata a casa sua; Signorini stoppa Corona: show vietato.

