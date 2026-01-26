Fabrizio Corona ha annunciato che, per ordine del giudice Roberto Pertile, dovrà rimuovere dal suo sito Falsissimo tutte le informazioni riguardanti Alfonso Signorini. Tuttavia, Corona ha dichiarato che questa decisione non impedirà di parlare di Mediaset e dei Berlusconi, temi che intende affrontare stasera. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legali e pubbliche tra l’ex paparazzo e le figure del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.

“Fabrizio Corona dovrà mettere offline Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini”: è la decisione del giudice Roberto Pertile. L’ex re dei paparazzi dovrà consegnare tutto il materiale su Signorini e non potrà pubblicare altre informazioni sul giornalista. Ma Fabrizio Corona ha fatto sentire di nuovo la sua voce con un video condiviso sui social. Anzitutto una certezza: “Falsissimo” andrà in onda lo stesso stasera sul canale YouTube di Corona alle 21. “Il giudice del provvedimento d’urgenza Roberto Pertile – ha scritto Corona – ha deciso di impedirmi di pubblicare qualsiasi contenuto che possa essere ritenuto diffamatorio nei confronti di signorini e mi ha ordinato di eliminare i contenuti precedentemente pubblicati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Falsissimo non sarà su Signorini perché il giudice me lo ha impedito, ma stasera parlerò di Mediaset e i Berlusconi”: Fabrizio Corona furibondo

Approfondimenti su fabrizio corona

Il caso Signorini, Fabrizio Corona, riguarda il provvedimento del Tribunale civile di Milano che ha ordinato la rimozione delle puntate di Falsissimo.

Fabrizio Corona si è presentato oggi a Milano per l'interrogatorio richiesto nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn, relativa alla denuncia di Alfonso Signorini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mediaset rischia 10 MILIARDI: il Caso Signorini rovinerà Mediaset per SEMPRE - con Fabrizio Corona

Ultime notizie su fabrizio corona

Argomenti discussi: Gli avvocati di Signorini tentano di bloccare la nuova puntata di Falsissimo; Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora; Signorini chiede lo stop a Falsissimo: lo scontro con Corona.

Falsissimo non sarà su Signorini perché il giudice me lo ha impedito, ma stasera parlerò di Mediaset e i Berlusconi: Fabrizio Corona furibondoDopo lo stop del giudice, Corona annuncia: stasera nuove rivelazioni su De Filippi, Scotti, Toffanin e i Berlusconi ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona: Il Blocco della Puntata di Falsissimo su Signorini e le Ultime NovitàIl conflitto tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si intensifica a seguito del blocco della puntata di Falsissimo. notizie.it

Le letterine se le è passate tutte”, ha detto Fabrizio Corona, tirando in ballo Gerry Scotti. L’ex fotografo dei vip ha menzionato il noto conduttore nel pieno delle polemiche che stanno coinvolgendo Alfonso Signorini, lasciando intendere che anche Scotti fosse c - facebook.com facebook

Il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini: Fabrizio Corona non può pubblicare la puntata di Falsissimo x.com