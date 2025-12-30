Fabrizio Corona contro Mediaset e Signorini le nuove chat in arrivo | Sa i segreti dei Berlusconi non lo licenzieranno – Il video

Fabrizio Corona si confronta con Mediaset e Signorini, rivelando nuove chat e dettagli sui segreti dei Berlusconi. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e le dinamiche nel mondo dello spettacolo italiano. Corona sottolinea come spesso si intervenga solo dopo l’allarme, riflettendo su un certo modo di operare nel Paese. Un approfondimento che invita alla riflessione sulle relazioni tra media, potere e privacy.

«Che strano Paese l’Italia, che quando suona un allarme non vanno a vedere se c’è qualcuno in casa ma corrono a spegnere l’allarme. E sapete perché? Perché l’allarme sono io ». È questa la sicurezza che Fabrizio Corona annuncia in pompa magna davanti ai suoi follower, denunciando le «deliranti motivazioni» con cui Alfonso Signorini ha annunciato la sua auto-sospensione da Mediaset dopo le accuse su un presunto « sistema » per l’ingresso al Grande Fratello. L’ex re dei paparazzi se la prende con il conduttore, ma anche con Mediaset che ha accolto la decisione con un comunicato in cui definisce Signorini un «professionista». 🔗 Leggi su Open.online

