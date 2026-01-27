Si parla di oltre 30mila morti tra i manifestanti Ma la repressione è difficile da documentare a causa del blackout delle comunicazioni Lo fanno i giornalisti di Iran International emittente privata in lingua persiana con base a Londra

La repressione in Iran ha causato oltre 30.000 vittime tra i manifestanti, ma la documentazione è complicata dal blackout delle comunicazioni. I giornalisti di Iran International, emittente privata in lingua persiana con sede a Londra, cercano di raccontare questi eventi nonostante le difficoltà. La situazione rimane complessa e difficile da verificare, evidenziando le sfide di informare in contesti di repressione.

L ondra, 27 gen. (askanews) – Difficile documentare ciò che accade in Iran dove si parla di oltre 30mila morti per la repressione delle proteste da parte del regime. I giornalisti di Iran International, emittente privata in lingua persiana con base a Londra, dicono di voler fare di tutto per "mostrare la verità", nonostante le minacce contro di loro e le loro famiglie. Teheran l'ha etichettata come "organizzazione terroristica" nel 2022, come il canale in lingua persiana della BBC. Ma dalla nascita, nel 2017 i suoi giornalisti affermano di "voler essere la voce della verità, la voce del popolo iraniano".

