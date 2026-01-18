Le proteste in Iran hanno provocato un elevato numero di vittime, con stime che variano da alcune migliaia a oltre 16.000 morti. La repressione e le fonti ufficiali continuano a offrire dati discordanti, rendendo difficile avere una panoramica precisa sulla situazione. Questo articolo analizza le diverse stime, i contesti e le sfide nel determinare la verità su quanto accaduto.

I bilanci della repressione delle proteste in Iran restano fortemente contrastanti, con stime che oscillano da alcune migliaia a oltre 16.500 morti e centinaia di migliaia di feriti. La forbice tra i numeri diffusi da media internazionali, organizzazioni per i diritti umani e fonti ufficiali iraniane riflette l’estrema difficoltà di verifica indipendente in un Paese segnato da blackout di internet, restrizioni alla stampa e intimidazioni ai testimoni. Secondo un rapporto citato dal quotidiano britannico The Sunday Time s, oltre ai 16.500 manifestanti uccisi, vi sarebbero tra i 330.000 e i 360.000 feriti durante la repressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, "oltre 16mila morti". La strage dei manifestanti tra stime, blackout e verità contese

Iran, sarebbero oltre 16mila i morti nella repressione delle proteste

Secondo un rapporto citato dal ‘Sunday Times’, in Iran si stimano oltre 16.500 morti a seguito della repressione delle recenti proteste. La cifra riflette la gravità della situazione e il pesante impatto delle azioni governative sulle manifestazioni di dissenso nel paese.

Iran, Khamenei ammette la strage manifestanti: “Migliaia di morti in modo disumano e brutale”

Il leader iraniano Ali Khamenei ha riconosciuto per la prima volta la morte di migliaia di manifestanti durante le recenti proteste, descrivendo alcune uccisioni come disumane. Questa ammissione segna un punto di svolta nelle dichiarazioni ufficiali sul conflitto interno in Iran, evidenziando la gravità della repressione e l’impatto delle recenti tensioni sociali nel paese.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-sunday-times-oltre-16500-dimostranti-uccisi-e-330mila-feriti-AI9sSiv #MedioOriente #Iran #proteste - facebook.com facebook

Manifestazione a Trieste per la libertà in Iran. Oltre 150 persone, anche politici di vari schieramenti #ANSA x.com