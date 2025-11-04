Si è spento Giorgio Pini Cultura in lutto

È scomparso improvvisamente a 67 anni Giorgio Pini, figura di grande competenza e passione che tanto ha dato alla comunità faentina, al Museo del Risorgimento e della Resistenza e al territorio tutto. Lo ricorda l’amministrazione comunale: "Giorgio Pini – scrivono in una nota – non era soltanto un collezionista e conoscitore di armi antiche: era il Responsabile Armi del Museo, un punto di riferimento prezioso per professionalità, dedizione e sensibilità culturale. Da pochi giorni era stato inoltre nominato oplologo (esperto di armi, che studia la loro storia, tecnica e tecnologia) per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna e Forlì-Cesena, con l’importante incarico di valorizzare, salvare e restituire dignità storica ai ritrovamenti bellici sotto sequestro, prima che andassero perduti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

