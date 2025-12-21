Si è spento Ildo Cappelli ex vicesindaco e storico esponente repubblicano

Si è spento all'età di 82 anni Ildo Cappelli, figura di spicco della politica forlivese. L'uomo, deceduto venerdì in seguito a una grave crisi respiratoria, era un esponente del Partito Repubblicano ed era stato vicesindaco di Forlì negli anni ottanta, e poi consigliere comunale.“Con profondo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

