Lite in famiglia | arrivano i carabinieri l’uomo si scaglia contro di loro armato di coltello

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delicato intervento dei carabinieri nella nottata di ieri nella frazione di Campoverde ad Aprilia per una lite in famiglia. Alla fine è stato arrestato un uomo di 42 anni di origini marocchine, con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.La lite in famiglia e la chiamata. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Si aggira per le strade armato di falce, poi si scaglia contro i carabinieri e urla “Allah Akbar”

Leggi anche: Napoli: ragazzini disturbano in una pizzeria, cameriere si scaglia contro di loro ma viene fermato dai Carabinieri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scoppia una lite in famiglia e arrivano i carabinieri: sequestrate armi e munizioni detenute illegalmente.

Scoppia una lite in famiglia e arrivano i carabinieri: sequestrate armi e munizioni detenute illegalmente - Uno dei due avrebbe detenuto due fucili e una sciabola ereditati ma mai regolarizzati oltre a un numero eccessiv ... ilpescara.it

lite famiglia arrivano carabinieriRIVAROLO CANAVESE – Violenta lite in famiglia: arrestato 50enne - Intervento nella serata di ieri delle pattuglie dei Carabinieri di Rivarolo e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ivrea e delle ambulanze ... obiettivonews.it

lite famiglia arrivano carabinieriNaro, lite tra famiglie di romeni finisce a coltellate: l’intervento dei Carabinieri - Una lite tra una famiglia di romeni ha richiesto l’intervento dei Carabinieri nella notte scorsa a Naro. grandangoloagrigento.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.