Moda spettacolo e messaggi di forza | Viviana Visiani conquista la nuova tappa di Miss Curvyssima

Il Nerd Dinner Pizza di Forlimpopoli ha ospitato un’altra tappa di Miss Curvyssima, il concorso dedicato alle donne curvy che vogliono sentirsi protagoniste senza compromessi né etichette. La serata, organizzata Loredana Amorosa, è stata presentata da Fabrizio Cremonini, che ha aperto l’evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Moda, spettacolo e messaggi di forza: Viviana Visiani conquista la nuova tappa di Miss Curvyssima

