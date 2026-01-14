Parte il comitato per la costituzione del Comune di Collestatte e Torre Orsina | Presto verrà formalizzata la richiesta alle istituzioni

Domenica 11 gennaio si è svolta la prima assemblea pubblica del Comitato per la costituzione del nuovo Comune di Collestatte e Torre Orsina. Circa sessanta cittadini hanno partecipato all’iniziativa, che mira a formalizzare presto la richiesta alle istituzioni competenti, in occasione del centenario della soppressione dei precedenti enti comunali. Un passo importante per il rilancio dell’identità e delle comunità locali.

Domenica scorsa 11 gennaio, circa sessante persone hanno partecipato alla prima assemblea popolare del "Comitato per la costituzione del Comune di Collestatte e Torre Orsina", in vista del centenario della soppressione dei comuni. Presso la sala della Parrocchia di Collestatte cittadini di varie.

