Nobody Wants This | la serie con Kristen Bell e Adam Brody ottiene il rinnovo per la stagione 3
Lo show ha ottenuto il via libera alla produzione del terzo capitolo della storia dopo 12 giorni dal debutto in streaming del secondo. Nobody Wants This, la serie con protagonisti Adam Brody e Kristen Bell, ha ottenuto da parte di Netflix il rinnovo per la stagione 3. L'annuncio è arrivato molto rapidamente dopo il debutto del secondo capitolo della storia, arrivato in streaming il 23 ottobre. Il successo della stagione 2 La serie Nobody Wants This è stata creata da Erin Foster e le nuove 10 puntate hanno ottenuto, nei primi 11 giorni, circa 18 milioni di visualizzazioni a livello globale. Lo show è diventato quindi, nelle ultime due settimane, il più visto in inglese ed è presente nella Top 10 di ben . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
