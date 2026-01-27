Shoah La Russa | presenti a tutti noi responsabilità anche italiane

La Shoah rappresenta una responsabilità condivisa che coinvolge tutti, anche l’Italia. Ricordare e riflettere su questi eventi è fondamentale per mantenere vivo il ricordo e promuovere una cultura di rispetto e tolleranza. È importante riconoscere il ruolo di ciascuno nel combattere l’odio e l’antisemitismo, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Roma, 27 gen. (askanews) – “Le responsabilità anche italiane” della Shoah “sono presenti in tutti noi”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, celebrando in aula il Giorno della Memoria. “Abbiamo il dovere – ha sottolineato – di tramandare il ricordo della Shoah a chi verrà dopo di noi. Contrapponiamo la forza della memoria all’ignoranza, all’indifferenza che nutrono i semi dell’odio, del razzismo, dell’antisemitismo e dell’antisionismo. Odio, indifferenza e ignoranza non sono solo cicatrici del passato ma ferite aperte di fronte alle quali non possiamo rimanere indifferenti o voltarci dall’altra parte”.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

