Shoah | La Russa ' tenere guardia alta davanti a rigurgiti antisemiti'

La giornata della Memoria è un momento importante per ricordare le vittime della Shoah e riflettere sull’importanza di mantenere alta l’attenzione contro ogni forma di antisemitismo. È fondamentale conoscere e comprendere questa tragedia per promuovere tolleranza e rispetto nella società odierna.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "In occasione del Giorno della Memoria rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento, causata da un odio cieco e barbaro contro il popolo ebraico. Una data importante che non può e non deve ridursi alla sola commemorazione, ma diventare occasione di riflessione e responsabilità, capace di tenere viva, ogni giorno, la memoria e tramandare alle nuove generazioni i valori di tolleranza e rispetto. Rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ebraico e continuiamo a tenere alta la guardia davanti al riaffacciarsi di vergognosi e inaccettabili rigurgiti razzisti, antisemiti e antisionisti".

