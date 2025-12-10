Castel Volturno sgominata piazza di spaccio al Royal Residence | 11 arresti
Nella giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno smantellato una piazza di spaccio al
Maxi operazione antidroga dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, che nella giornata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025, hanno eseguito 11 misure cautelari in carcere, due delle quali a carico di minorenni all’epoca dei fatti. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, riguardano un’organizzazione ritenuta responsabile di associazione finalizzata al traffico di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Castel Volturno, sub di 66 anni disperso a Baia Verde: ricerche in corso da ieri
Il sub Giuseppe Izzo disperso in mare a Castel Volturno: ricerche in corso
Sub scomparso in mare Castel Volturno, ricerche in corso
Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno (Caserta), avrebbe ricevuto 560 euro dall’imprenditore Daniele Di Caprio per affidargli un incarico; I due sono indagati - facebook.com Vai su Facebook
Chi si rivede! Romelu #Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo a Castel Volturno dopo la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra rimediata lo scorso 14 agosto. Il belga potrebbe rientrare tra i convocati nella prossima gara di Serie A co Vai su X
Da Caserta al Salento per razziare casa: sgominata banda di ladri di Castel Volturno - È la storia raccontata nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata mercoledì mattina a ... ilfattoquotidiano.it scrive
