Chiesta la perizia medica per Vittorio Sgarbi Il tribunale | Necessario verificare la sua capacità di autodeterminazione

Il Tribunale di Roma ha chiesto una perizia medica su Vittorio Sgarbi. Deve verificare se il critico d’arte comprende bene le conseguenze delle sue decisioni complesse. La decisione arriva dopo una richiesta legale, che sottolinea l’importanza di valutare la sua capacità di autodeterminarsi. La vicenda tiene banco, mentre si attende il risultato delle analisi mediche.

Il Tribunale civile di Roma ha disposto una perizia medica per Vittorio Sgarbi per valutare se «sia in grado di comprendere il significato e le conseguenze personali, patrimoniali e giuridiche, delle decisioni di particolare complessità e rilevanza». La decisione è stata ratificata nell’ambito del procedimento aperto dopo la richiesta avanzata dalla figlia dell’ex critico d’arte, Evelina, di nominare un amministratore di sostegno per il padre. Nominati un consulente tecnico di ufficio e una psicologa psicoterapeuta. Il giudice, secondo quanto riporta Ansa, ha deciso di nominare un consulente tecnico di ufficio, una psicologa psicoterapeuta, per «accertare, esaminati gli atti, compiuti i necessari esami, acquisita la documentazione sanitaria esistente e assunte informazioni dai sanitari che hanno avuto in cura il beneficiario», se Sgarbi «presenti condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminarsi in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione e all’esercizio dei diritti personalissimi».🔗 Leggi su Open.online

«Non c'è stato un litigio tra loro, mia figlia non ha preso posizione contro Vittorio. A dicembre si era interrotta la comunicazione, era molto spaventata e scossa di fronte alla situazione». Le parole di Barbara Hary, ex compagna di Sgarbi e madre di Evelina, rac - facebook.com facebook