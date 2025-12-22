Caso Sgarbi il tribunale dice no all'amministratore di sostegno | disposta perizia medica sulle capacità decisionali

Il tribunale decide sul caso Sgarbi: niente amministratore di sostegno, ma serve una perizia medica per valutare la sua autonomia decisionale. L'avvocato di Evelina: "Finalmente chiarezza". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Caso Sgarbi, la giudice non viene ricusata. Il tribunale: “Inammissibile il ricorso della figlia”; Evelina Sgarbi, l’avvocato a La Volta Buona: “Il papà Vittorio non in condizione di sposarsi”/ “Sul giudice…”.

