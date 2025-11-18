Forzano finestra e cassaforte e ripuliscono supermercato | rubati 20 mila euro

Non soltanto sono riusciti ad intrufolarsi all'interno del supermercato, ma anche ad aprire la cassaforte da dove hanno arraffato ben 20 mila euro. Furto con scasso all'Md situato lungo la strada statale 115, in territorio di Realmonte. Ad agire, verosimilmente, una banda di malviventi. Qualcuno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

