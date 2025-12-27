Incidente sulla A14 | coinvolti sette minivan di tifosi dell’Avellino

Sette minivan con a bordo tifosi dell’Avellino, in viaggio verso Bari per la partita in programma allo stadio San Nicola, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A14.Il sinistro, un tamponamento a catena, si è verificato nel tratto compreso tra Molfetta e Bisceglie, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: A14, ennesimo incidente in galleria. Sette feriti e autostrada chiusa

Leggi anche: Azzano, tamponamento a catena sulla Cremasca: sette mezzi coinvolti e cinque feriti, strada chiusa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente sull'A14, maxi tamponamento di sette minivan: trasportavano tifosi irpini diretti a Bari - Prima della sfida tra Bari e Avellino si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di tifosi irpini diretti allo stadio ... msn.com