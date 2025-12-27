Incidente sulla A14 | coinvolti sette minivan di tifosi dell’Avellino
Sette minivan con a bordo tifosi dell’Avellino, in viaggio verso Bari per la partita in programma allo stadio San Nicola, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A14.Il sinistro, un tamponamento a catena, si è verificato nel tratto compreso tra Molfetta e Bisceglie, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: A14, ennesimo incidente in galleria. Sette feriti e autostrada chiusa
Leggi anche: Azzano, tamponamento a catena sulla Cremasca: sette mezzi coinvolti e cinque feriti, strada chiusa
Incidente sull'A14, maxi tamponamento di sette minivan: trasportavano tifosi irpini diretti a Bari - Prima della sfida tra Bari e Avellino si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di tifosi irpini diretti allo stadio ... msn.com
Incidente sull’A14, coinvolte più auto all’altezza di Grottammare e traffico rallentato - GROTTAMMARE – Ennesimo sinistro stradale avvenuto sull’ A14, più precisamente in direzione sud all’altezza di Grottammare, con 4 veicoli che sono rimasti coinvolti in quello che sembrerebbe essere ... rivieraoggi.it
A14, ennesimo incidente in galleria. Sette feriti e autostrada chiusa - Sette feriti, per fortuna non eccessivamente gravi ed autostrada A 14 chiusa per un’ora e mezzo sulla carreggiata sud con code che hanno raggiunto i 10 Km a seguito di un tamponamento avvenuto fra due ... ilrestodelcarlino.it
Incidente stradale a Novi Velia: coinvolte due auto Incidente stradale questa mattina a Novi Velia, dove si è verificato un impatto tra due autovetture. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre occupanti complessivi, due giovani a bordo di un’auto e un uomo di circ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.