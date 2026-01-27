Un grave incidente stradale in Romania ha coinvolto un gruppo di tifosi del Paok, con sette vittime e tre feriti. Il minivan, diretto verso Lione, si è scontrato con un’autocisterna vicino a Timisoara. La tragedia evidenzia i rischi dei viaggi di tifoseria e l’importanza della sicurezza sulle strade. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un minivan partito dalla Grecia si è schiantato contro un'autocisterna nelle vicinanze di Timisoara: nel bilancio anche tre feriti, di cui uno in condizioni critiche Una trasferta come tante si è trasformata in tragedia per un gruppo di dieci tifosi del Paok Salonicco. Sette di loro sono morti e tre sono rimasti feriti (uno in condizioni critiche) dopo un terribile incidente stradale: il van su cui viaggiavano - e con cui erano partiti dalla Grecia alla volta di Lione, dove giovedì sera i bianconeri affronteranno la squadra di Fonseca per la sfida di Europa League - dopo un sorpasso decisamente azzardato si è infatti scontrato frontalmente con un'autocisterna che arrivava dal senso opposto di marcia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tragedia in Romania: incidente stradale, sette tifosi del Paok morti durante la trasferta verso Lione

