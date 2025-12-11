marche la regione raddoppia i posti per il servizio civile

Le Marche aumentano i posti disponibili per il Servizio Civile nel 2025, passando da 200 a 392. La Giunta regionale ha approvato un avviso pubblico per la selezione di nuovi volontari, sostenuto da un investimento complessivo di 2 milioni di euro, per promuovere l’impegno civico e le opportunità di crescita dei giovani nella regione.

Raddoppiano i posti disponibili per il Servizio Civile nelle Marche nel 2025: salgono da 200 a 392. La Giunta regionale ha infatti approvato l’Avviso pubblico per la selezione di nuovi operatori volontari grazie ad un investimento complessivo di 2.665.000 euro nell’ambito de l Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 20212027. La Regione aumenta di 192 unità i posti disponibili. “Con l’incremento a 392 dei posti disponibili per il Servizio Civile Regionale 2025, la Regione Marche dimostra concretamente la sua volontà di investire nel futuro dei nostri giovani – ha commentato l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale, Tiziano Consoli -. 🔗 Leggi su Lapresse.it