Promozione del territorio | via al tesseramento della pro loco Porta del Salento

Da brindisireport.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - La pro loco "Porta del Salento" di San Vito dei Normanni inaugura il 2026 aprendo ufficialmente la campagna di tesseramento. L'associazione di promozione sociale, nata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del territorio, ha scelto di affiliarsi all'Unpli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

promozione del territorio via al tesseramento della pro loco porta del salento

© Brindisireport.it - Promozione del territorio: via al tesseramento della pro loco "Porta del Salento"

Leggi anche: San Vito, nasce la Pro loco “Porta del Salento”: si parte con iniziativa contro la violenza sulle donne

Leggi anche: Pro Loco Fregene-Maccarese: “Da 40 anni custodiamo la storia del territorio”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Al via il tesseramento 2026 per l’associazione Amici del Camec: l’arte come bene comune; FdI: «Tesseramento record»; Ladispoli. Il PD locale: “Tesseramento in crescita: superati i numeri dello scorso anno”.

promozione territorio via tesseramentoPromozione del territorio: via al tesseramento della pro loco "Porta del Salento" - La neonata associazione offre diverse formule di adesione e i vantaggi della tessera Unpli. brindisireport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.