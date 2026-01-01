Promozione del territorio | via al tesseramento della pro loco Porta del Salento
SAN VITO DEI NORMANNI - La pro loco "Porta del Salento" di San Vito dei Normanni inaugura il 2026 aprendo ufficialmente la campagna di tesseramento. L'associazione di promozione sociale, nata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del territorio, ha scelto di affiliarsi all'Unpli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
