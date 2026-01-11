Carpi - Pianese 1-1 | Vittoria ancora rimandata per i biancorossi
Il Carpi rinnova l'appuntamento con la vittoria, fermato ancora da un pareggio 1-1 contro la Pianese. Con questo risultato, i biancorossi registrano il terzo pareggio consecutivo al Cabassi, dopo le sfide con Vis Pesaro e Guidonia. La squadra cerca di trovare continuità in un momento di equilibrio in campionato.
L'appuntamento con la vittoria per il Carpi è ancora rinviato. Ancora un pari al Cabassi, il terzo consecutivo per 1-1 dopo quelli contro Vis Pesaro e Guidonia. A bloccare i biancorossi (a secco di successi dal 30 novembre, 1-0 a Pontedera, cinque gare fa) è stata la coriacea Pianese, che a dire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
