Il mercato dei biancorossi si concentra sulla ricerca del nuovo protagonista a centrocampo, con Elia Giani come candidato principale al ruolo di sostituto di Matteo Cortesi. L’ex capitano del Carpi, ora in forza al Pisa, rappresenta una soluzione concreta, grazie all’esperienza maturata in prestito al Brescia. La trattativa tra il ds Bernardi e il club toscano è in corso, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione.

Il Carpi ha individuato in Elia Giani il sostituto di Matteo Cortesi. Il ds Bernardi (che lo ha avuto al Fiorenzuola) si è mosso con il Pisa, che detiene il cartellino dell’esterno d’attacco classe 2000, attualmente in prestito al Brescia dove ha collezionato 8 gettoni (uno da titolare) con 2 assist. Con l’arrivo di Crespi in Lombardia il giocatore sta per tornare al Pisa anche se oggi sarà comunque convocato da mister Corini per la sfida delle 14,30 col Renate. Il giocatore ha dato un ok di massima al Carpi, ma si è preso 48 ore per una risposta definitiva. Cresciuto nel Pisa (con cui ha debuttato in B a dicembre 2019), vanta 95 gettoni in C con 10 gol e 12 assist con Pontedera, Fiorenzuola e Legnago (nel 2023-24 per lui 7 gol e 9 assist in 35 gare) prima di Brescia, mentre l’anno sorso era nella massima serie greca col Kallithea dove ha giocate 36 gare con 3 reti e 2 assist. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dei biancorossi. Giani è la prima scelta per il dopo Cortesi . L’ex capitano saluta con un post polemico

