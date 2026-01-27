Serie A Verona-Udinese 1-3 | spettacolo friulano con Keinan Davis al 90?

L'incontro tra Verona e Udinese, valido per la Serie A, si è concluso con una vittoria per 3-1 a favore dei friulani. La partita si è svolta al Bentegodi e ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Keinan Davis nel finale. Un risultato che rafforza la posizione dell'Udinese nel campionato, offrendo spunti sulla prestazione complessiva delle due squadre.

(Adnkronos) – Bella vittoria dell'Udinese, che batte 1-3 il Verona al Bentegodi nel posticipo del lunedì del campionato di Serie A. A segnare per i friulani Arthur Atta al 23', Alessandro Zanoli al 66', Keinan Davis al 90'. Per la squadra di Zanetti, alla quarta sconfitta interna di fila, Gift Orban al 26'.

