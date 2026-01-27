La Lega Calcio Serie A ha annunciato il nuovo pallone ufficiale, Orbita Serie A Enilive 2026, che verrà utilizzato nelle ultime partite della stagione, nella Coppa Italia Frecciarossa e nelle competizioni Primavera 1. Questa novità rappresenta un aggiornamento importante per il calcio italiano, garantendo qualità e innovazione nelle competizioni nazionali.

Puma e Lega Calcio Serie A hanno svelato il nuovo Orbita Serie A Enilive 2026, il pallone ufficiale che accompagnerà l’ultima e decisiva parte della stagione di Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa e delle competizioni Primavera 1. Andrà a sostituire il pallone arancione "Orbita Hi-Vis", fortemente contestato perché risulta "invisibile" a chi è daltonico. Il design grafico della nuova sfera trae ispirazione dalla serigrafia di Bruno Munari, artista che ha saputo coniugare teoria matematica e libertà espressiva, rompendo la rigidità delle forme tradizionali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, addio al pallone arancione: ecco quale si userà ora

La Serie A ha annunciato la fine dell'uso del pallone arancione, introdotto recentemente nel massimo campionato italiano.

La Serie A ha deciso di ritornare alle tradizionali colorazioni del pallone, abbandonando quello arancione.

