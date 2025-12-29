Serie A stop al pallone arancione | si torna al giallo o al bianco

La Serie A ha deciso di ritornare alle tradizionali colorazioni del pallone, abbandonando quello arancione. Da ora in poi, le partite si giocheranno con i modelli gialli o bianchi, offrendo continuità e coerenza alle stagioni passate. Questa scelta mira a garantire maggior chiarezza e uniformità nelle competizioni, rispettando le abitudini di tifosi e giocatori. La decisione rappresenta un ritorno alle consuetudini più consolidate nel calcio italiano.

"> La Serie A dice addio al pallone arancione. La Lega ha deciso di intervenire sulla colorazione del pallone invernale dopo le numerose segnalazioni ricevute nelle ultime settimane, in particolare da parte di tifosi affetti da daltonismo che lamentavano difficoltà nel distinguere il pallone durante le partite. Il cambio non sarà immediato, ma è ormai deciso: a partire dalla seconda parte della stagione e con l’avvio del 2026 si tornerà alle colorazioni classiche, giallo fluo o bianco. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che ha spiegato le ragioni della scelta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Serie A, stop al pallone arancione: si torna al giallo o al bianco Leggi anche: Pallone arancione in Serie A, stop dopo le critiche: si torna al giallo o al bianco Leggi anche: Pallone arancione un flop, si torna al bianco o al giallo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ranieri: «La Roma mi fa battere il cuore. Mercato? Difficile competere con i club inglesi, spendono 60-70 milioni per i sedicenni»; Gol di Vecino o autogol di Solet? La decisione della Lega Serie A. Pallone arancione in Serie A, stop dopo le critiche: si torna al giallo o al bianco - La Serie A manda già in soffitta il pallone arancione, travolto dalle critiche degli appassionati e in particolare dei daltonici. lapresse.it

La Lega Serie A cambia il pallone arancione: si torna al giallo o al bianco, ecco il motivo - Il presidente Ezio Simonelli ha annunciato la scelta: "Bello da guardare ma poco efficace, decisione oggettivamente poco felice" ... corrieredellosport.it

La Serie A ha fatto flop pure sul pallone: via quello arancione, è invisibile per i daltonici. “Proteste giuste, ma ci vorrà tempo” - Dopo settimane di proteste, arriva la retromarcia ufficiale riguardo al Puma Orbita Hi- ilfattoquotidiano.it

Stop al pallone arancione in Serie A Le sue parole: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/serie-a-addio-al-pallone-arancione-simonelli-annuncia-si-torna-al-giallo-o-al-bianco-2184006 - facebook.com facebook

