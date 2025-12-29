La Serie A ha annunciato la fine dell’uso del pallone arancione, introdotto recentemente nel massimo campionato italiano. La decisione, presa dalla Lega in seguito alle proteste di alcuni club e addetti ai lavori, segna un nuovo cambiamento nel regolamento stagionale. Da ora in poi, si tornerà a utilizzare il modello tradizionale, confermando l’impegno a mantenere la coerenza e la qualità delle competizioni.

La decisione della Lega dopo le proteste. Anno nuovo, pallone nuovo. La Serie A ha deciso di abbandonare definitivamente il pallone arancione, introdotto solo poche settimane fa nel massimo campionato italiano. L'annuncio ufficiale è arrivato dal presidente Ezio Simonelli, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, che ha spiegato le ragioni del cambio immediato in vista del 2026 e della seconda parte della stagione. Le difficoltà di visibilità e il tema del daltonismo. Alla base della scelta ci sono numerose segnalazioni e proteste, ritenute fondate dalla Lega.

© Dayitalianews.com - Serie A, cambia ancora il pallone: addio alla versione arancione

