Volgarità e imbecillità Mattarella interviene a sostegno di Liliana Segre il Giorno della memoria
Durante il Giorno della memoria, le celebrazioni assumono un tono più riflessivo e solenne. L’intervento di Mattarella a sostegno di Liliana Segre evidenzia l’importanza di ricordare e rispettare la memoria storica, andando oltre le parole di circostanza. È un momento in cui l’attenzione si concentra sul valore del ricordo e sulla necessità di combattere l’odio e l’ignoranza.
C’è un momento, nelle celebrazioni ufficiali, in cui l’aria cambia. Le frasi smettono di essere di rito, gli sguardi si fanno più fissi e la sala capisce che sta per arrivare qualcosa che pesa davvero. Al Quirinale, durante la Giornata della Memoria, è successo esattamente questo. Davanti agli studenti, Liliana Segre ha scelto parole nette, senza scorciatoie. Un discorso che non resta nei libri di storia, ma tocca il presente e quello che sta succedendo fuori, nelle piazze e sui social: un clima che, dice, sta diventando sempre più tossico. Il punto che Segre non accetta: quando la storia viene “rovesciata”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Liliana Segre: “Non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria”. Il sostegno di Mattarella
In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020 dell’Università Bocconi, il Presidente Mattarella ha espresso il suo sostegno a Liliana Segre, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria storica.
Giorno della Memoria, Mattarella: «Il buio della ragione supera il tempo». Meloni: «Condanniamo la complicità del fascismo»Segre: non si usi Gaza
Il Giorno della Memoria ricorda le vittime delle leggi razziali e del fascismo, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria storica.
Giorno Memoria, Mattarella: Ue sia rigorosa contro razzismo e antisemitismoRoma, 27 gen. (askanews) – Volgarità e imbecillità caratterizzano da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati. Lo ha detto il president ... askanews.it
Giorno della Memoria: Mattarella, solidarietà alla senatrice Segre vittima di attacchi colmi di volgarità e di imbecillitàCara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l’affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità. V ... agensir.it
"Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante la cerimoni - facebook.com facebook
#27gennaio2026 "Si può e si deve parlare di Gaza nel Giorno della Memoria: si può parlare di Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria". Lo ha detto la senatrice Liliana Segre durante x.com
