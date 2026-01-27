Sequestrato un carico di sigarette di contrabbando In arresto un 20enne

Nel pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno sequestrato un carico di oltre due quintali e mezzo di sigarette di contrabbando in un distributore di carburanti a Lecce. Un 20enne è stato arrestato in seguito al ritrovamento. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al mercato illecito di tabacchi.

LECCE – Un carico di oltre due quintali e mezzo di sigarette di contrabbando è stato scoperto nel tardo pomeriggio di ieri in un furgone che era fermo in un distributore di carburanti per il rifornimento. Il conducente, un giovane di 20 anni, è stato tratto in arresto e nelle ore successive, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere. La squadra mobile di Lecce, nel pomeriggio di lunedì, ha controllato un furgone fermo per rifornimento all'interno di un'area di servizio. Trovati anche dispositivi radio ricetrasmittenti.

