Questo testo analizza un caso di contrabbando, con 7 tonnellate di sigarette nascoste in un carico originariamente destinato a caffè arabica e automobili. Viene evidenziata la frode e le metodologie adottate per nascondere la merce illegale, sottolineando l’importanza della vigilanza nelle operazioni di controllo delle frontiere e dei trasporti.

Nel carico dell’autoarticolato ci sarebbero dovute essere macchine del caffè e bancali con caffè arabica. Un controllo più accurato ha permesso ai finanzieri di scoprire più di 7 tonnellate di sigarette di contrabbando e contraffatte. A condurre l’operazione, che ha visto finire in manette un autista moldavo, è stata una pattuglia del Nucleo Mobile del Gruppo Padova della Guardia di Finanza. L’attività è scattata quando, nell’ambito di una serie di controlli effettuati dai militari delle fiamme gialle per contrastare i traffici illeciti lungo le strade e i collegamenti internazionali, è stato fermato un autoarticolato che procedeva con una “andatura incerta”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Al posto del carico di caffè, 7 tonnellate di sigarette di contrabbando

