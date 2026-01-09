Contrabbando di sigarette | 58enne finisce in carcere

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sabaudia con l’accusa di contrabbando di sigarette. Le autorità hanno proceduto al suo fermo, e ora si trova in carcere. L’episodio evidenzia le azioni di contrasto alle attività illegali nel settore del tabacco, contribuendo alla tutela della legalità e alla sicurezza pubblica.

Si sono aperte le porte del carcere per l’uomo di 58 anni arrestato dai carabinieri a Sabaudia per contrabbando di sigarette. L’operazione è scattata nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio, nella città delle dune dove i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordine per la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

