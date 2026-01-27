Segre | non uso Gaza contro Memoria Shoah

Nel Giorno della Memoria, è importante mantenere un approccio rispettoso e riflessivo. La memoria della Shoah deve restare un momento di riflessione sulle atrocità del passato, senza essere strumentalizzata per questioni attuali. È fondamentale distinguere tra commemorazione e uso politico, garantendo che il rispetto per le vittime sia sempre al centro del discorso.

12.30 "Si può e si deve parlare di Gaza nel Giorno della Memoria: si può parlare di Gaza,Iran,Ucraina e tutto ciò che chiama in causa l'umanità ma non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria". Così la sen.Segre al Quirinale. "Non si può tentare di oscurarlo, alimentare o lasciar correre ossessivi tentativi di banalizzazione,distorsione inversione della Shoah", ha aggiunto, "Non si può accettare che diventi una occasione di vendetta sulle vittime di allora". Antisemitismo riesploso dopo "tragico conflitto" nella regione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Segre Gaza Giorno della Memoria, Meloni: “Antisemitismo morbo che torna a diffondersi”. Segre: “Non si può usare Gaza contro la Shoah” Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo. Memoria, Anpi contro i manifesti: "Shoah e Gaza, paragone ignobile. Tragedie banalizzate per propaganda" L’indignazione cresce in città per i manifesti affissi dall’ex senatore Carlo Giovanardi, ora referente di Popolo e Libertà. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Segre Gaza Argomenti discussi: L'eredità dell'Olocausto dopo il 7 ottobre; Shoah, seduta solenne del Consiglio regionale: Non è corretto metterla sullo stesso piano del conflitto a Gaza; Il figlio di Liliana Segre contro Francesca Albanese: È ossessionata da mia madre; VIDEO. Busto, le vittime della Shoah insieme a quelle di Gaza: Il grido Mai più vale oggi come ieri. Segre, non si può usare Gaza contro il giorno della Memoria(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Si può e si deve parlare di Gaza nel giorno della memoria: si può parlare si Iran, Iran, Ucraina e tutto ciò che chiama in causa la umanità, ma non si può usare Gaza contro il ... altoadige.it Giorno della Memoria, Meloni: Antisemitismo morbo che torna a diffondersi. Segre: Non si può usare Gaza contro la ShoahLa premier ha usato parole forti contro l’orrore nazifascista: La più grande macchina di morte per cancellare gli ebrei dall'Europa ... msn.com Il Giorno della Memoria fu istituito per non dimenticare le vittime della Shoah. Ma questa data è anche un invito all’esercizio della responsabilità - facebook.com facebook Oggi, 27 gennaio, Giorno della Memoria. Ricordiamo le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni. La memoria è un impegno quotidiano affinché ciò che è stato non si ripeta mai più. L’antisemitismo va combattuto con determinazione, che si presenti come x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.