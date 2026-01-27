Giorno della Memoria Meloni | Antisemitismo morbo che torna a diffondersi Segre | Non si può usare Gaza contro la Shoah

Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo. In questa occasione, le parole della premier Meloni evidenziano come questo fenomeno si ripresenti con insistenza, mentre Segre invita a non usare Gaza come simbolo contro la Shoah. È importante mantenere un dialogo rispettoso e consapevole per prevenire ogni forma di intolleranza.

Roma, 27 gennaio 2026 – "L'antisemitismo è un morbo che torna a diffondersi ". È la prima volta che la premier Giorgia Meloni interviene in modo così netto sulla questione della Shoah e lo fa non solo nel Giorno della Memoria, ma anche a poche ore dalla discussione in Senato sul testo della legge contro l'antisemitismo. In una giornata dedicata alla memoria degli orrori nazifascisti, la polemica è in agguato: c'è chi urla alle vittime della guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Ma Liliana Segre fa da argine: " Non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria ", ha detto la senatrice a vita intervenendo alle celebrazioni della Giornata della Memoria al Qurinale.

