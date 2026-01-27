Giorno della Memoria Meloni | Antisemitismo morbo che torna a diffondersi Segre | Non si può usare Gaza contro la Shoah

Da quotidiano.net 27 gen 2026

Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo. In questa occasione, le parole della premier Meloni evidenziano come questo fenomeno si ripresenti con insistenza, mentre Segre invita a non usare Gaza come simbolo contro la Shoah. È importante mantenere un dialogo rispettoso e consapevole per prevenire ogni forma di intolleranza.

Roma, 27 gennaio 2026 – “L’antisemitismo è un morbo che torna a diffondersi ”. È la prima volta che la premier Giorgia Meloni interviene in modo così netto sulla questione della Shoah e lo fa non solo nel Giorno della Memoria, ma anche a poche ore dalla discussione in Senato sul testo della legge contro l’antisemitismo.  In una giornata dedicata alla memoria degli orrori nazifascisti, la polemica è in agguato: c’è chi urla alle vittime della guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Ma  Liliana Segre fa da argine: “ Non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria ”, ha detto la senatrice a vita intervenendo alle celebrazioni della Giornata della Memoria al Qurinale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Giorno della Memoria, Meloni: "Antisemitismo morbo che è tornato a diffondersi"

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di ricordare le atrocità dei campi di concentramento e di rinnovare l’impegno contro il crescente antisemitismo che si sta diffondendo nuovamente.

Antisemitismo, Meloni: “morbo che è tornato a diffondersi”

L’antisemitismo rappresenta ancora una sfida, con forme nuove e più aggressive rispetto al passato.

