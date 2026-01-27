Secondo incidente in A1 | traffico fermo in direzione Bologna

Un incidente sulla A1, nel Comune di Sasso Marconi, ha causato un blocco del traffico in direzione Bologna. L’evento, verificatosi all’alba di oggi, rappresenta il secondo incidente in questa tratta, con ripercussioni sulla viabilità e sui tempi di viaggio. Si consiglia di monitorare aggiornamenti e di pianificare percorsi alternativi.

All'alba di oggi, martedì 27 gennaio, si è verificato un grave incidente all'altezza del chilometro 204 dell'A1, nel Comune di Sasso Marconi. Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Il traffico si è ovviamente intensificato.

