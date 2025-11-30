Conferenza stampa Chivu post Pisa Inter | Ci teniamo stretti la vittoria Lautaro? Uno dei più forti in circolazione
Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Pisa Inter: le parole del tecnico nerazzurro al termine della vittoria con il risultato di 0-2 conquistata dai suoi uomini. L’Inter di Cristian Chivu, reduce dalle sconfitte nei big match contro Milan e Atletico Madrid, ritrova la vittoria in un campo storicamente complicato come l’Arena Garibaldi. I nerazzurri tornano così a dare continuità al proprio percorso, superando un Pisa organizzato e combattivo. La sfida è rimasta equilibrata per oltre un’ora, con la formazione toscana capace di mettere in difficoltà i nerazzurri grazie al lavoro di Gilardino e a una fase difensiva aggressiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
A Verona per la conferenza stampa di analisi del voto regionale. La Lega è il primo partito della città e siamo assolutamente orgogliosi di questo risultato per cui ringrazio in modo particolare militanti e segretari di sezione per il lavoro svolto. Ora vogliamo pren - facebook.com Vai su Facebook
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante alla vigilia di Roma-Midtjylland x.com/i/broadcasts/1… Vai su X
Chivu: “Bene Diouf anche da quinto. Se l’Inter vince 4-1 dite ‘gol subito’. Lautaro per me è…” - L'Inter supera in trasferta il Pisa di Gilardino per 2 a 0 trascinata da Lautaro Martinez che mette a segno una doppietta ... Come scrive msn.com
Diouf In conferenza: “Ho voglia di giocare e aiutare la squadra, la mia posizione…” - L'Inter supera in trasferta il Pisa di Gilardino per 2 a 0 trascinata da Lautaro Martinez che mette a segno una doppietta ... Scrive msn.com
Atletico-Inter, Sommer in panchina dopo le polemiche? Chivu fa chiarezza in conferenza - Inter, Cristian Chivu e Lautaro Martinez sono intervenuti in conferenza stampa per parlare della sfida. Secondo spaziointer.it