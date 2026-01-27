Se piovono coltellate è colpa del governo Gabanelli dà i numeri

La situazione sociale in Italia evidenzia sfide legate al disagio giovanile e alla violenza, con particolare attenzione alle dinamiche migratorie. Articoli recenti analizzano le cause e le conseguenze di questi fenomeni, offrendo uno sguardo approfondito sulla realtà attuale del paese. È importante considerare questi aspetti per comprendere meglio le tematiche sociali e le possibili risposte politiche e sociali.

«Il Corriere» scopre il disagio giovanile (ma si dimentica delle restrizioni Covid) e le violenze dei ragazzi immigrati. Piovono coltellate, colpa del governo. Se i reati delle cosiddette baby gang sono in vistoso aumento nelle città più grandi, non è colpa né del disagio sociale, né della povertà materiale o di spirito e neppure dei genitori che non sanno educare la figliolanza. No, è tutta colpa dell’esecutivo. Almeno per il Corriere della Sera, che ieri titolava: «Baby gang in aumento. Dove sbaglia il governo. Dal 2019 raddoppiati i minori con i coltelli in tasca e le risse. Le presenze minorili in carcere cresciute del 40%». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Se piovono coltellate è colpa del governo. Gabanelli dà i numeri Approfondimenti su Corriere Italia Se i maranza accoltellano è colpa del lockdown: l’autogol di Orlando, ministro del governo che ci ha rinchiusi in casa Andrea Orlando, ministro e figura di rilievo del governo, commenta il recente episodio di violenza a La Spezia, dove un giovane ha perso la vita. Da Avs a Rifondazione comunista: per la sinistra è colpa del governo Le tensioni e gli scontri a Torino durante il corteo pro-Askatasuna hanno suscitato reazioni diverse tra le forze politiche.

