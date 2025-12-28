Basket | Serie A Napoli vede l’approdo in Coppa Italia Varese passa a Trapani

La tredicesima giornata di Serie A 2025-2026 si conclude con Napoli qualificato per la Coppa Italia e Varese che vince a Trapani. La giornata, che segna la fase finale del girone d’andata, ha visto diverse sfide e risultati importanti in tutto il Sud Italia, riflettendo l’andamento complessivo del campionato e le dinamiche delle squadre coinvolte.

Si chiude del tutto al Sud la domenica della Serie A 2025-2026. Da Napoli a Trapani s’intrecciano le più disparate vicende della tredicesima giornata, quella che è prossima a portare verso la conclusione del girone d’andata. E, in questo senso, la furiosa lotta per la Coppa Italia continua a farsi intricata, con Napoli che fa a spallate per un posto tra le otto. GUERRI NAPOLI-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 98-86 Primo quarto che, per Napoli, proprio bene non comincia: Sneed, Moraschini e Bortolani sono inarrestabili ed è 0-9 dopo nemmeno due minuti. In qualche modo comincia a ingranare Mitrou-Long, ma il divario è ancora vicino alla doppia cifra a lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: Serie A, Napoli vede l’approdo in Coppa Italia. Varese passa a Trapani Leggi anche: Basket, Serie A: Tortona spettacolo su Trapani, Trento solida passa a Varese Leggi anche: Basket, impegni in trasferta per Brescia e Virtus Bologna in Serie A. L’Olimpia Milano ospita Trapani, derby ‘storico’ tra Varese e Cantù Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezia-Napoli di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Basket, Venezia-Napoli: dove vedere la Serie A in Diretta Tv e in Streaming; Basket, Napoli battuta da Venezia; Napoli Basketball, la Kimbo entra a far parte dei main sponsor. Basket: Serie A, Napoli vede l’approdo in Coppa Italia. Varese passa a Trapani - Da Napoli a Trapani s'intrecciano le più disparate vicende della tredicesima giornata, ... oasport.it

Diretta/ Napoli Cantù (risultato finale 98-86): Acqua S. Bernardo KO! (basket, oggi 28 dicembre 2025) - Diretta Napoli Cantù streaming video tv: una partita molto interessante quella che si gioca per la 13^ giornata di basket Serie A1. ilsussidiario.net

LBA | La Guerri Napoli comanda nella gara infinita con la Pall. Cantù - GUERRI NAPOLI vs ACQUA SAN BERNARDO CANTU' diretta 4Q L98- pianetabasket.com

Basket Serie A. Ultima corsa del 2025, ultima tappa di assestamento prima di una serie di gare da non sbagliare. Oggi alle 18 la Una Hotels sarà in scena a Tortona - facebook.com facebook

Classifica Lega Basket Serie A 2025-26 #SkySportBasket #LBA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.