Milano-Cortina 2026 scuole chiuse per le Olimpiadi? Valditara risponde alle polemiche | Inconveniente sopportabile

Il Ministro Valditara ha chiarito che la chiusura delle scuole a Milano durante le Olimpiadi di Cortina 2026 è un inconveniente gestibile, necessario per garantire il corretto svolgimento dell’evento. La decisione, motivata dall’arrivo di numerosi capi di Stato e delegazioni internazionali, mira a facilitare le operazioni logistiche e a garantire la sicurezza. La misura è stata adottata considerando l’importanza dell’evento e le sue implicazioni per la città.

Il Ministro Valditara ha difeso la chiusura delle scuole milanesi per il passaggio della torcia olimpica, spiegando che l'arrivo di numerosi capi di Stato giustifica il disagio logistico. Per il Ministro, l'evento promuove lo sport come priorità educativa fondamentale per tutti i giovani. La preparazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo e, insieme ai cantieri, arrivano le prime discussioni sulla gestione della città durante l'evento. Al centro del dibattito c'è la possibile sospensione delle attività didattiche in occasione del passaggio della torcia olimpica, un'ipotesi che ha sollevato diverse critiche.

