Scuole chiuse per le Olimpiadi è polemica

A Milano, il 6 febbraio le scuole situate all’interno della circonvallazione esterna saranno chiuse in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, prevista a San Siro. La decisione, presa dal prefetto Claudio Sgaraglia, ha suscitato reazioni contrastanti e aperto un dibattito sulla gestione degli interventi in vista dell’evento sportivo. La misura mira a garantire la sicurezza, ma ha sollevato anche alcune critiche tra cittadini e istituzioni.

Il Pd critico con la scelta di chiudere le scuole dentro la circonvallazione della 90-91. Il ministro Valditara difende la decisione: "Per un giorno si può sopportare" È polemica, a Milano, per la decisione del prefetto Claudio Sgaraglia di chiudere le scuole all'interno della circonvallazione esterna il 6 febbraio in occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Miano Cortina che si svolgerà a San Siro a partire dalle otto di sera. Non tutti hanno accolto con favore questa decisione. Le polemiche arrivano soprattutto dal centrosinistra. Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia ed ex assessore a Milano, ha parlato di “non pochi disagi per numerose famiglie”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

